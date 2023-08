Giappone-Iran: Ucraina e nucleare al centro dei colloqui di Amir-Abdollahian a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amir-Abdollahian, ha discusso in particolare della guerra in Ucraina e del dossier nucleare con i vertici del governo del Giappone in occasione dell’odierna visita a Tokyo. Nel pomeriggio di oggi il capo della diplomazia di Teheran ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro Fumio Kishida, il quale ha espresso “seria preoccupazione per l’espansione delle attività nucleari dell’Iran”. A tal proposito, secondo un comunicato diramato dal suo ufficio, il capo del governo di Tokyo ha invitato la Repubblica islamica ad assumere “misure costruttive”, “inclusa la piena e incondizionata collaborazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea)”. Amir-Abdollahian, da parte sua, ha affermato che l’Iran è a favore del ripristino del Piano d’azione congiunto comprensivo (Jcpoa) attraverso i negoziati e ha espresso apprezzamento per gli sforzi diplomatici del Giappone, garantendo l’intenzione di continuare a dialogare con Tokyo su tale dossier. In precedenza il ministro iraniano era stato ricevuto dall’omologo Yoshimasa Hayashi, il quale aveva invitato l’Iran a interrompere la fornitura alla Russia di armi da impiegare nel conflitto in Ucraina. I due, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri giapponese, avevano anche concordato di coordinarsi costantemente su questioni riguardanti il Medio Oriente. Amir-Abdollahian è arrivato a Tokyo nella giornata di ieri ed è il primo ministro degli Esteri iraniano a visitare il Giappone da quando il presidente Ebrahim Raisi ha assunto l’incarico, nell’agosto del 2021.(Git)