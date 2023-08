Maltempo: Ascani (Pd), intollerabili ritardi governo in Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oltre 80 giorni dall'alluvione in Emilia-Romagna, comuni, cittadini e imprese non hanno ancora ricevuto i fondi per la ricostruzione dal governo. Lo afferma su Instagram la vice presidente della Camera e deputata del Partito democratico, Anna Ascani. “Hanno già anticipato risorse per oltre 400 milioni di interventi. Basta ritardi. Il governo, velocissimo a fare passerelle, ora agisca immediatamente per sostenere i territori colpiti”, conclude Ascani. (Rin)