Roma: fa giro in canoa ma lo sorprende maltempo in mare, soccorso uomo a Santa Marinella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si era allontanato dalla riva a bordo della sua canoa, ma quand'era a 700 metri dalla costa si è scatenato il maltempo e si è alzato un vento forte che ha ribaltato il natante. Nonostante gli sforzi per cercare di tornare a bordo e in rotta l'uomo è rimasto in balia delle onde fino a quando non è riuscito ad aggrapparsi a una delle boe di sicurezza a 250 metri dalla riva e grazie al cellulare, protetto da una custodia impermeabile, è riuscito a chiedere aiuto. La Guardia Costiera di Santa Marinella è intervenuta immediatamente con un battello, ha individuato l’uomo e ha effettuato il soccorso nella massima sicurezza. L’uomo è apparso subito sotto choc e in condizioni di ipotermia, quindi dopo i primi soccorsi a bordo del battello è stato allertato il 118 ed è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. L’uomo, dopo attenta osservazione sanitaria è rientrato a casa.(Rer)