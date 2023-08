Carburanti: Fegica, con cartello prezzo medio sette giorni consecutivi di aumenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Se il buon giorno si vede dal mattino, allora il cartello del prezzo medio rischia di non essere la panacea di tutti i mali annunciata dal ministro Urso. “Dal primo agosto ad oggi, ogni santo giorno il ministero ha dovuto comunicare ai gestori di tutta Italia rialzi dei prezzi medi della benzina e del gasolio in ogni Regione, comprese le province autonome, e in autostrada”. Lo dichiara in una nota il presidente della Fegica, Roberto Di Vincenzo. “Mediamente il prezzo del gasolio è aumentato di 0,041 euro al litro su rete ordinaria e di 0,036 euro al litro su rete autostradale. Mentre quello della benzina è aumentato di 0,017 euro al litro su entrambe le viabilità. Naturalmente ora il ministro Urso potrà provare ad assolvere il ‘cartello del prezzo medio’ accusando le ‘fibrillazioni dei mercati internazionali’, la ‘salita del Brent o del Platt’s’ o magari prendersela con ‘gli speculatori dei Paesi produttori’. E, per la prima volta, si avvicinerebbe alla realtà”, sottolinea Di Vincenzo, che aggiunge: “Quel che è certo è che mostrano sempre più la corda i tentativi improvvidi di accusare i benzinai e persino di scaricare tutta la responsabilità sugli automobilisti che adesso avrebbero il compito, secondo il ministro, di far rispettare i loro diritti ‘denunciando i benzinai alla Guardia di finanza’. La morale anche di quest’altra piccola storia di mezza estate è che questo come ogni altro governo deve assumere la responsabilità di governare con serietà e non spacciare scorciatoie senza uscita per soluzioni di sistema”. (Rin)