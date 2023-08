Turchia: esplosione nel porto nord-occidentale di Derince, almeno quattro feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro persone sono rimaste ferite nell’esplosione avvenuta oggi, alle 14:40 ora locale (le 13:40 in Italia), nel porto di Derince, nella provincia di Kocaeli, nel nord-ovest della Turchia. Lo ha riferito l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Una fitta nube di fumo e polvere si è alzata dal luogo dell’esplosione, dove sono stati inviati sul posto vigili del fuoco, polizia e squadre di medici. Secondo l’emittente “Cnn Turk”, l’esplosione ha interessato un silo di grano e probabilmente è avvenuta durante le operazioni di carico a bordo di una nave, la cui provenienza non è stata specificata. Le cause dell’accaduto non sono ancora note e saranno chiarite dalle indagini avviate dalle autorità. (Tua)