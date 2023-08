Iraq-Iran: sicurezza ed economia al centro del colloquio tra inviati a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviata del segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite (Onu) a Baghdad, Jeanine Hennis-Plasschaert, ha incontrato ieri l'inviato iraniano in Iraq, Mohammad Kazem al Sadeq, per discutere degli ultimi sviluppi in materia di sicurezza ed economia tra i due Paesi. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa iraniana "Mehr", specificando che l'incontro si è svolto presso la sede dell'ambasciata iraniana a Baghdad. Durante il colloquio, l'inviata delle Nazioni Unite Hennis-Plasschaert ha colto l'occasione per sottolineare l'importanza di rafforzare le relazioni tra Iran e Iraq. Da parte sua, Al Sadeq ha invece posto l'attenzione sul "ruolo positivo dell'Onu in Iraq e delle relazioni dell'Iran con i Paesi vicini", e ha chiesto "il sostegno dell'organizzazione su questioni di interesse comune". (segue) (Irt)