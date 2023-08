Iraq-Iran: sicurezza ed economia al centro del colloquio tra inviati a Baghdad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 30 luglio, il ministro degli esteri dell'Iran, Hossein Amir-Abdollahian, aveva ricevuto Jeanine Hennis-Plasschaert a Teheran, con il quale aveva discusso degli ultimi sviluppi della situazione in Iraq. Secondo l'emittente radiotelevisiva curda "Rudaw", la visita di Hennis-Plasschaert in Iran si inscrive nel quadro dell'impegno diplomatico dell'Onu per assicurare la stabilità dell'Iraq, per la quale la Repubblica islamica può giocare "un ruolo costruttivo". Durante l'incontro Amir-Abdollahian ha sottolineato "l'importanza della sicurezza delle frontiere", in riferimento alla scadenza di due mesi stabilita da Teheran affinché l'Iraq proceda a disarmare i gruppi curdi di opposizione alla Repubblica islamica presenti nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Vale la pena segnalare che lo scorso marzo i due Paesi avevano firmato un memorandum di intesa in materia di sicurezza, che verteva soprattutto sulla gestione condivisa dei controlli alle frontiere. (Irt)