Russia-Cina: colloquio fra Lavrov e Wang su Ucraina e rapporti bilaterali

- Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e l’omologo cinese Wang Yi hanno discusso per telefono della crisi ucraina, nonché di cooperazione bilaterale. È quanto affermato dal ministero degli Esteri russo in un comunicato. "I ministri hanno discusso una serie di questioni di attualità nell'agenda internazionale. Sono stati affrontati anche alcuni temi regionali 'caldi', tra cui la crisi ucraina", si legge nel comunicato. Lavrov e Wang hanno molto apprezzato lo sviluppo delle relazioni bilaterali, la loro stabilità e le dinamiche positive nel contesto dell'instabilità geopolitica globale. "C'è stato un generale rifiuto della politica conflittuale del blocco occidentale nei confronti di Russia e Cina, così come dei tentativi di frenare il loro sviluppo attraverso sanzioni e altri metodi illegittimi", si legge nel comunicato. I ministri degli Esteri di Russia e Cina hanno valutato positivamente anche l'interazione tra Mosca e Pechino nelle organizzazioni internazionali, tra cui Onu, Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) e Organizza per la cooperazione di Shangai (Sco). (segue) (Rum)