Taiwan: l’ex premier giapponese Taro Aso a Taipei per una visita di 3 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro del Giappone Taro Aso è giunto oggi a Taiwan per una visita di tre giorni destinata a provocare irritazione a Pechino. Vicepresidente del Partito liberal democratico (Ldp), Aso è infatti la figura di più alto profilo della prima forza politica giapponese a visitare Taiwan dal 1972, ovvero da quando Tokyo ha stabilito relazioni diplomatiche ufficiali con la Cina. Il politico è arrivato all’aeroporto Songshan di Taipei accompagnato da una delegazione che include, tra gli altri, i parlamentari Keisuke Suzuki e Kenji Nakanishi. “La visita del vicepresidente dell’Ldp non solo rappresenta la solidità delle relazioni tra Taiwan e il Giappone, ma mostra anche come le due parti abbiano intenzione di approfondire la cooperazione in tutte le aree”, si legge in una nota del ministero degli Esteri taiwanese. Durante il suo soggiorno a Taipei, Aso dovrebbe incontrare la presidente Tsai Ing-wen, il vicepresidente William Lai Ching-te, il ministro degli Esteri Joseph Wu, l’ex presidente dello Yuan legislativo Wang Jin-pyng e il sindaco della capitale Wayne Chiang Wan-an. Domani l’ex premier giapponese dovrebbe anche tenere un intervento a un forum sulla sicurezza regionale organizzato dalla Prospect Foundation, istituto finanziato dal governo taiwanese e sanzionato da Pechino perché considerato promotore dell’indipendenza dell’isola. (Cip)