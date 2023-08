Colombia: imprenditore smentisce, mai dati fondi per campagna elettorale di Petro (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Figura importante dell'intera vicenda è il procuratore generale, Francisco Barbosa, nominato dall'ex presidente Ivan Duque e da tempo su posizioni critiche rispetto a Petro. Il magistrato non ha per esempio mai risparmiato critiche ai provvedimenti governativi legati al progetto di "pace totale", con cui il presidente intende mettere fine al conflitto con le diverse bande armate del Paese. Una strategia che per Barbosa rischia di offrire ingiustificati "sconti" alle milizie, e che potrebbe "scatenare la guerra, moltiplicare il numero di morti, feriti e prigionieri", attaccava a maggio Barbosa. A inizio agosto, in omaggio alla "trasparenza"; Petro suggeriva di indicare un procuratore "ad hoc" per le vicende giudiziarie legate alla sua famiglia. (segue) (Mec)