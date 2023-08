Speciale difesa: Usa, Pentagono annuncia possibile riorganizzazione interna dopo blocco delle nomine da parte del senatore Tuberville

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha inviato una serie di indicazioni al personale militare Usa, al fine di “mitigare i danni” causati dal senatore repubblicano Tommy Tuberville, che da mesi sta bloccando la nomina di diversi incarichi ai vertici delle Forze armate, in protesta contro le politiche del Pentagono per rimborsare i viaggi che le militari statunitensi dovranno pagare per ricevere una procedura di aborto, qualora siano di stanza in Stati che hanno criminalizzato l’interruzione volontaria della gravidanza. Nel messaggio, ottenuto dal portale di informazione “The Hill”, Austin ha affermato che lo stallo provocato da Tuberville “sta avendo un effetto a cascata, ostacolando l’operatività del dipartimento e ponendo una serie di rischi in termini di prontezza militare e sicurezza nazionale”. Nel documento, il segretario ha affermato che i ruoli di leadership all’interno del Pentagono potrebbero subire una “riorganizzazione”, così da garantire adeguati livelli di operatività nonostante il blocco delle nomine da parte del senatore. Nello specifico, in “casi straordinari”, alcuni ufficiali di grado minore potrebbero essere nominati ad interim ai vertici di determinate organizzazioni. In aggiunta, e senza concludere gli incarichi attualmente in vigore, altri ufficiali a tre o a quattro stelle potrebbero assumere ad interim ulteriori ruoli di leadership, indipendentemente dalle nomine proposte dal governo. Allo stato attuale, ci sono due corpi il cui leader non è stato confermato: tra questi ci sono anche i Marines, dopo il ritiro del generale David Berger il mese scorso. Anche il capo di Stato maggiore congiunto, il generale Mark Milley, ha annunciato che cesserà il suo incarico a partire da settembre. (Was)