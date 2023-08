Speciale difesa: atterrati in Giappone velivoli aeronautica militare per esercitazione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono atterrati venerdì 4 agosto, intorno alle 21:20 (ora locale) presso la base di Komatsu in Giappone, i velivoli dell’Aeronautica militare che saranno coinvolti, nei prossimi giorni, in un’esercitazione congiunta con la Japan Air Self-Defense Force. L’arrivo, posticipato di due giorni a causa del tifone che ha devastato alcune regioni giapponesi, prima tra tutte l’isola di Okinawa, ha rappresentato per l’Aeronatica Militare una dimostrazione di capacità di rischieramento a oltre 10.000 km di distanza da casa, come riportato dalla stessa forza armata in un tweet.“E' un giorno importante e simbolico per l'aviazione italiana e giapponese – ha detto in conferenza stampa il colonnello Luca Crovatti, Mission Commander del rischieramento in Giappone, riferendosi al Raid Roma-Tokyo del 1920. “All’epoca due coraggiosi piloti italiani arrivarono in Giappone dopo tre mesi di viaggio a bordo di semplici biplani. Quest'anno, nel Centenario dell'Aeronautica Militare, abbiamo replicato questo viaggio con assetti tra i più avanzati al mondo”. (Com)