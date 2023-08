Speciale difesa: Karabakh, ministero russo Difesa, violato il cessate il fuoco nella regione di Shusha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regime di cessate il fuoco è stato violato nella zona di responsabilità delle forze di pace russe nella regione di Shusha, nel Nagorno-Karabakh. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca, precisando che non ci sono state vittime. "Una violazione del regime di cessate il fuoco è stata registrata nella regione di Shusha. Non ci sono state vittime", si legge in una nota. Sono in corso delle indagini sull’accaduto, precisa ancora il comunicato, da parte del comando del contingente di peacekeeping russo insieme alle parti azerbaigiana e armena. (Rum)