Iraq: ministero Telecomunicazioni annuncia blocco Telegram per motivi di sicurezza nazionale

- L’Iraq ha bloccato l’applicazione di messaggistica istantanea Telegram per motivi di sicurezza nazionale e per preservare l’integrità dei dati personali degli utenti. Lo ha riferito il ministero delle Telecomunicazioni in una nota, spiegando di aver chiesto la chiusura delle “piattaforme che divulgano i dati delle istituzioni statali ufficiali e i dati personali dei cittadini”, ma l’azienda non ha risposto alla richiesta. "Il ministero ribadisce la necessità di rispettare i diritti dei cittadini alla libertà di espressione e di comunicazione senza alcuna preoccupazione per la sicurezza dello Stato e le sue istituzioni”, ha spiegato la nota.(Irb)