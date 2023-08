Trasporto aereo: Air France sospende i collegamento con Niger, Mali e Burkina Faso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera francese Air France ha annunciato la sospensione dei suoi collegamenti aerei con Niger, Mali e Burkina Faso dopo la chiusura dello spazio aereo nigeriano da parte della giunta militare salita al potere con un colpo di Stato. "A causa del colpo di Stato in corso in Niger e della chiusura dello spazio aereo e dell'aeroporto di Niamey-Diori Hamani, Air France non servirà più l'aeroporto di Niamey-Diori Hamani fino a nuovo avviso", ha dichiarato un portavoce di Air France, secondo quanto riferito dai media francesi. Air France ha inoltre annunciato la sospensione dei collegamenti aerei con Bamako, capitale del Mali, e Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, "fino all'11 agosto compreso", avvertendo che saranno previsti "tempi di volo più lunghi" da e per diverse destinazioni sub-sahariane. Ieri la giunta al governo del Niger ha annunciato la chiusura, fino a nuovo avviso, dello spazio aereo del Paese, citando la crescente minaccia di un intervento militare. La giunta ha ignorato un ultimatum emesso dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) per ripristinare al potere il presidente democraticamente eletto, Mohamed Bazoum, cosa che potrebbe indurre il blocco africano a lanciare un intervento militare. (Frp)