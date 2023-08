Maltempo: Malpezzi (Pd), governo sblocchi fondi per Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Emilia-Romagna “tante promesse ma nessuna risorsa. Il governo ha perso tempo sul commissario e ora mancano i fondi per comuni, imprese e famiglie”. Lo scrive su X (ex Twitter) Simona Malpezzi, senatrice del Partito democratico. “Un comportamento grave – sottolinea – che colpisce intere comunità. Non si strumentalizza una tragedia per consenso: sblocchino i finanziamenti”. (Rin)