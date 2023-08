Speciale difesa: Iran, Mazzetti (FI), noi coerentemente a difesa delle libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Difendere le libertà, di tutti, è parte integrante di tutti noi forzisti: siamo fatti per questo, questo ci ha insegnato il nostro presidente Berlusconi. Di conseguenza, ho da sempre preso una posizione netta contro tutte le restrizioni alle libertà, dunque non posso tollerare ciò che sta succedendo in Iran. È bene mantenere alta l'attenzione sui diritti negati, contro la repressione, contro ogni repressione. Sono, dunque, onorata che questo mio impegno abbia portato la neonata Associazione politico culturale Italia-Iran per la democrazia & la libertà della nazione iraniana a concedermi di essere socio onorario. Ben lieta di proseguire in questo impegno". Lo scrive in una nota Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia. (Com)