Speciale difesa: Medio Oriente, Hamas condanna a morte sette palestinesi per aver collaborato con Israele

- Un tribunale militare del movimento palestinese Hamas, al potere nella Striscia di Gaza, ha condannato a morte per impiccagione sette palestinesi accusati di “collaborazione” con Israele. Lo ha riferito lo stesso movimento, senza rivelare l’identità dei condannati. Altri due palestinesi sono stati condannati all’ergastolo dopo essere stati giudicati colpevoli della stessa accusa. In particolare, i condannati sono stati accusati di aver fornito informazioni alle Forze di difesa israeliane (Idf) sui membri dei gruppi armati palestinesi e sull’ubicazione di alcuni tunnel nella Striscia di Gaza. Le associazioni per i diritti umani hanno criticano Hamas per le condanne a morte comminate. Lo scorso maggio, un tribunale di Hamas ha confermato le condanne a morte di tre palestinesi accusati anch'essi di aver collaborato con Israele, mentre un quarto uomo è stato condannato all'ergastolo con la stessa accusa. Altri sei palestinesi sempre accusati di aver collaborato con Israele sono stati condannati a morte ad aprile. (Res)