Credito: i mutui per la prima casa sono realmente più vantaggiosi

- Le persone che hanno l’obiettivo di ottenere un mutuo da un istituto bancario sono tantissime: acquistare una casa rappresenta, unitamente all’avere un lavoro stabile, il principale tassello su cui costruire la propria indipendenza. Quest’obiettivo, tuttavia, è diventato piuttosto complesso negli ultimi tempi, in primis per via della grande precarietà lavorativa, che ha portato le banche ad essere sempre più prudenti nella concessione di questi finanziamenti; per lo stesso motivo, ovviamente, anche gli stessi cittadini sono divenuti più cauti nel compimento di questo passo. Capita spesso di sentir dire che, ad ogni modo, i mutui che vengono richiesti per l’acquisto della prima casa sono più semplici da ottenere rispetto agli altri, o comunque prevedono delle condizioni più favorevoli, ma è realmente così? La risposta è si, ed è così per due principali aspetti che andiamo subito a scoprire.Anzitutto bisogna riscontrare che la grande maggioranza degli istituti bancari che trattano mutui prevedono delle condizioni agevolate per i clienti che, appunto, richiedono il finanziamento per poter acquistare la loro prima casa. Ovviamente le condizioni dei diversi prodotti variano da caso a caso, è dunque importante consultare con attenzione i fogli informativi per avere un quadro chiaro, ad ogni modo si può affermare che le proposte delle banche per i mutui prima casa prevedono condizioni agevolate sotto diversi punti di vista.I tassi d’interesse, anzitutto, tendono ad essere meno pesanti, i requisiti per l’ottenimento del finanziamento sono meno stringenti rispetto ai mutui di altra tipologia, inoltre anche le spese d’istruttoria sono in genere molto più basse. Analizzando per grandi linee le diverse tipologie di mutuo proposte dagli istituti bancari, dunque, i mutui per la prima casa sono senz’altro più vantaggiosi. Parallelamente alle agevolazioni proposte autonomamente dai vari istituti bancari, vi sono anche degli incentivi fiscali dedicati proprio all’ottenimento di un mutuo per la prima casa. Attualmente il bonus statale di riferimento (sarà disponibile fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe) è il Bonus Prima Casa under 36. Quest’incentivo, che è stato già fruito da tantissimi italiani, può consistere in due diverse tipologie di agevolazione: per le compravendite non soggette ad IVA, si può avere l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, mentre per quelle soggette ad IVA è previsto anche il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta al venditore, il quale può essere gestito in diverse modalità.Per poter usufruire di questo bonus occorrono determinati requisiti, a cominciare da quello anagrafico: nell’anno in cui l’atto è stipulato, il beneficiario non deve aver compiuto i 36 anni. È previsto anche un requisito di natura economica: l’indicatore ISEE del richiedente, infatti, non deve superare i 40.000 euro annui.Sono previsti anche dei requisiti riguardanti il tipo di immobile che si andrà ad acquistare (i cosiddetti requisiti oggettivi), il quale deve necessariamente rientrare in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11. È utile sottolineare che il bonus è estendibile ad eventuali pertinenze dell’immobile principale a condizione che rientrino nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel limite di una pertinenza per ogni categoria. Per informazioni più dettagliate sul bonus, ovviamente, si rimanda al sito Internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. I mutui per la prima casa, dunque, sono realmente più vantaggiosi e più semplici da ottenere, dunque non si tratta affatto di un luogo comune.Non bisogna neppure trascurare il fatto che oggi gli strumenti di comparazione online consentono di individuare con un semplice click le soluzioni di mutuo più convenienti per le proprie specifiche esigenze, e quest’opportunità non è affatto secondaria; portali specializzati in questo tipo di finanziamenti come Telemutuo prevedono delle funzioni di comparazione specifiche per la ricerca del miglior mutuo prima casa.(Rin)