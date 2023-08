Spagna: Unione popolo navarro ribadisce sostegno investitura Feijoo a presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione del popolo navarro (Upn) ha ribadito il suo appoggio all’investitura del leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, alla presidenza del governo spagnolo. Secondo quanto riferito dall'Upn in un comunicato, ieri il suo presidente, Javier Esparza, ha avuto una conversazione telefonica con Feijoo, con cui ha discusso del "nuovo scenario" che si apre dopo l'annuncio del partito sovranista Vox di voler sostenere "senza condizioni" il candidato popolare. "In campagna elettorale abbiamo detto chiaramente che ci impegnavamo a sostenere Nunez Feijoo nel caso in cui si fosse presentato per l'investitura. Siamo un partito di parola e la manteniamo, nonostante ci siano voci interessate a dire il contrario", ha dichiarato il presidente dell'Upn. (Spm)