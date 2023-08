Sardegna: collegato alla Finanziaria, domani riprende la discussione in Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collegato alla Finanziaria torna domani nell'aula del Consiglio regionale. L'obiettivo è l'approvazione entro venerdì. La maggioranza sta lavorando per risolvere tutte le questioni pendenti che potrebbero ritardare ulteriormente l'approvazione di un disegno di legge che era stato originariamente previsto per essere discusso sei mesi fa. Ci sono ancora importanti articoli da esaminare: tra questi, vi è l'attuazione della riforma che prevede l'incremento a sei delle Province e a due delle città metropolitane, oltre al recepimento delle norme relative al Piano casa che non sono state cassate dalla Corte Costituzionale. L'approvazione entro questa settimana consentirebbe al centrodestra di organizzare le proprie strategie in vista della variazione di bilancio prevista per settembre. (segue) (Rsc)