Sardegna: collegato alla Finanziaria, domani riprende la discussione in Consiglio regionale (2)

- Questa variazione è stata annunciata dall'assessore al Bilancio, Fasolino, e viene considerata "fondamentale" in quanto fornirà le risposte finanziarie tanto attese dai cittadini sardi. La variazione di bilancio, del valore di alcune centinaia di milioni di euro, sarà finanziata in parte dall'avanzo di bilancio (pari a 171 milioni di euro) e dalle entrate minori. Una parte significativa di questa variazione di bilancio dovrebbe essere destinata ai quattro nuovi ospedali, come stabilito dalla delibera della Giunta datata 1 giugno scorso. Nonostante le richieste di ritiro della delibera provenienti dall'opposizione e le tensioni all'interno della maggioranza, il presidente della Regione, Christian Solinas, rimane deciso nel suo proposito di non fare passi indietro rispetto a questo progetto. (Rsc)