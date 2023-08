Etiopia: s'intensificano gli scontri nella regione di Amhara, miliziani controllano vaste aree di Bahir Dar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto ad Addis Abeba sono stati segnalati arresti nel fine settimana. Gli attivisti accusano il governo di aver preso di mira l'etnia amhara e stimano il numero degli arresti in migliaia. In una dichiarazione, il ministro delle Comunicazioni, Legesse Tulu, ha confermato che gli arresti sono stati effettuati in relazione alle violenze, ma non ha fornito cifre. Tra i fermati c'è un deputato dell'opposizione, Christian Tadele, che la scorsa settimana in un post su Facebook aveva accusato l'amministrazione federale del primo ministro Abiy Ahmed di voler invadere la regione di Amhara. Gli scontri hanno seguito le proteste di massa in diverse città contro la decisione del governo federale di riorganizzare le forze speciali regionali inquadrandole nella polizia regolare e nell'esercito federale, come stabilito dall'accordo di pace siglato nel novembre scorso a Pretoria, che ha posto fine al conflitto del Tigrè. La decisione ha causato una diffusa instabilità, culminata lo scorso 27 aprile con l'omicidio del leader del Partito della prosperità (Pp) nella regione, Girma Yeshitila. Il presidente dello Stato regionale etiope di Amhara, Yilekal Kefale, ha nel frattempo condannato gli scontri e ha sottolineato la determinazione sia del governo regionale che di quello federale a continuare la loro attuale “operazione di applicazione della legge” nella regione. (Res)