Roma: tentano truffa ad anziana, fermati un 17enne e un 19enne

- Un 17enne e un 19 enne sono stati fermati a Roma mentre tentavano di portare a segno una truffa ai danni un'anziana in via di San Basilio. I due giovani, originari di Napoli, a bordo di un'auto a noleggio sono stati arrestati in flagranza mentre si stavano accingendo a citofonare nella abitazione di una 95enne, contattata telefonicamente poco prima da una complice, che si era finta la nipote della donna. L'anziana avrebbe dovuto consegnare 400 euro in contanti per evitare l'arresto della nipotina. Entrambi i giovani sono stati accompagnati in caserma. Successivamente il 17enne è stato denunciato e affidato ai genitori, il 19enne invece è stato arrestato. (segue) (Rer)