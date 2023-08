Roma: tentano truffa ad anziana, fermati un 17enne e un 19enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio in questi giorni, per gli anziani rimasti in città da soli, i carabinieri del comando provinciale di Roma proseguono gli incontri finalizzati a metterli in guardia e fornire loro consigli per evitare di incappare in episodi di truffa. In questo contesto, i carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno organizzato incontri presso le chiese romane di San Gioacchino e San Pio V, parlando agli anziani durante la Santa Messa, e fornendo loro un volantino con consigli e le principali tecniche utilizzate dai truffatori. (Rer)