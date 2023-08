Ponte Stretto: Flepar, superamento tetto stipendi per professionisti ma in Pa taglio a quelli ordinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superamento del tetto dei 240 mila euro "è riservato alle professionalità ingegneristiche, legali ed economiche della società Ponte sullo Stretto, mentre le stesse figure nel pubblico impiego a stento vengono tollerate nell'area dirigenziale, con trattamenti retributivi di fine servizio da qualche tempo sottoposti a tagli fortemente discriminatori rispetto ai Trattamenti di Fine Servizio (Tfs) dei dirigenti, tanto che il Tribunale di Roma ha rinviato la questione alla Corte Costituzionale, di cui si attende la decisione". È quanto si legge in una nota di Flepar, il sindacato dei professionisti pubblici con la Ssegretaria generale Tiziana Cignarelli. "Un provvedimento, viene affermato da chi lo ha proposto, affinché ci si possa dotare di professionalità adeguate a gestire la sfida di uno dei più grandi progetti infrastrutturali mai realizzati", ha continuato Cignarelli. "A maggior ragione, a questo punto, non si comprende pertanto per quale motivo invece non siano stati analogamente valorizzati in modo strutturale e stabile i professionisti dipendenti della PA strategici per la realizzazione dei progetti del Pnrr costringendo invece il sistema pubblico a dotarsi a caro prezzo, magari con strumenti eccezionali e temporanei, di queste competenze sul mercato privato", ha concluso. (Com)