Piemonte: 1,3 milioni contro le barriere architettoniche

- La Regione Piemonte ha ricevuto dal governo 1,3 milioni di euro contro le barriere architettoniche. "La decisione del governo, di assegnare al Piemonte fondi per 1,3 milioni di euro per intervenire contro le barriere architettoniche negli edifici privati, è un fatto molto importante e significativo, che permetterà di migliorare la vita a centinaia di piemontesi e che dimostra anche la totale sintonia, unità di intenti e valoriale tra l'esecutivo nazionale e la giunta regionale - ha affermato l'assessore regionale alle Politiche per la Casa, Chiara Caucino -. Le barriere architettoniche rappresentano uno degli impedimenti più odiosi in quanto vanno a colpire la socialità delle persone. Anziani, invalidi totali o parziali, che magari non possono fare la spesa perché abitano in uno stabile senza ascensore e non munito di un adeguato monta carichi. (segue) (Rpi)