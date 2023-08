Piemonte: 1,3 milioni contro le barriere architettoniche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Con questa fondamentale iniezione di liquidità, che arriverà grazie al governo e ai ministri Salvini, Giorgetti e Calderone, che ringrazio, così come ringrazio Riccardo Molinari per essersi sempre interessato al tema facendosi più volte portavoce delle istanze piemontesi nei confronti dell'Esecutivo potremo davvero imprimere una svolta molto significativa, andando a sistemare centinaia di abitazioni private che, al contrario di come dovrebbe essere, non sono ancora dotate di tutti quei mezzi per renderle davvero accessibili a tutti. E' di tutta evidenza che uno dei parametri per misurare il livello di civiltà di un Paese, ma anche di una regione, sia proprio l'attenzione che viene rivolta alle persone con disabilità e ai più fragili: posso affermare con orgoglio che, su questi temi, come peraltro su tanti altri, Piemonte e governo stanno dando ampia prova di buongoverno, con politiche efficaci sempre ispirate al principio cardine che nessuno deve essere lasciato indietro", ha concluso Caucino. (Rpi)