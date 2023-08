Francia: incassati da Parigi oltre 6 milioni di euro dal 2021 da alloggi turistici abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le multe contro gli alloggi turistici abusivi hanno fruttato al comune di Parigi più di 6 milioni di euro dal 2021. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Le Figaro", il numero di controversie è diminuito drasticamente nel corso degli ultimi anni, passando dagli oltre 3,5 milioni di euro del 2021 ai 2,5 milioni di euro del 2022, per arrivare a 500 mila euro nei primi sei mesi di quest'anno. Per il comune di Parigi, "il quadro normativo messo in campo dalla città è efficace”. “L'obiettivo di queste norme è quello di trovare un equilibrio tra domanda e offerta di alloggi, per tutelare gli affitti tradizionali in regola nelle aree frequentate dai turisti”, ha riferito l’amministrazione comunale. (Frp)