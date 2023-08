Agroalimentare: Regione Lazio, numeri record per autorizzazioni nuovi impianti vitivinicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Segnali positivi per il settore vitivinicolo della Regione Lazio. La campagna 2023 per le autorizzazioni a nuovi impianti di vigneti ha fatto registrare, infatti, numeri da record, visto che nell’anno in corso le richieste hanno superato le disponibilità regionali. Su 244 ettari di nuovi impianti richiesti da 132 viticoltori, sono state riconosciute autorizzazioni per 187 ettari, ossia la quota assegnata al Lazio dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Lo comunica in una la Regione Lazio. "Sono numeri in assoluta controtendenza rispetto agli anni passati, quando le richieste dei viticoltori erano inferiori alle disponibilità assegnate, tanto che le superfici non utilizzate venivano redistribuite ad altre Regioni", spiega l’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "Ci troviamo davanti a una ripresa e a una vivacità del settore, con una propensione dei produttori a nuovi e importanti investimenti - aggiunge -. È nostra intenzione sostenere questa ritrovata vitalità con provvedimenti ad hoc e una sempre più decisa semplificazione normativa".(Com)