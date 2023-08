Bielorussia: al via esercitazioni nell'area occidentale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendono il via oggi nell'area occidentale della Bielorussia delle esercitazioni del personale militare della brigata meccanizzata. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero della Difesa bielorusso. "Oggi inizia un'esercitazione di comando e personale con la sesta brigata meccanizzata. L'esercitazione si svolgerà presso il campo di addestramento di Gozhsky e le aree nella regione di Grodno", ha riferito il ministero su Telegram. "In preparazione, è stata utilizzata attivamente l'esperienza dell'operazione militare speciale (in Ucraina), vale a dire: l'uso diffuso di aeromobili senza equipaggio e la stretta interazione di unità di carri armati e fucili motorizzati con altri rami delle forze armate", ha osservato il ministero della Difesa.(Rum)