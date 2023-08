Slovenia: numero vittime maltempo sale a 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia è alle prese per il quarto giorno consecutivo con le inondazioni causate dalle forti piogge. L'intensa onda d'acqua ha provocato la morte di un’altra persona, la quarta vittima, un uomo trovato annegato nel fiume Temenica vicino al villaggio di Mirna Pec. I vigili del fuoco sono intervenuti 57 volte durante la scorsa notte, soprattutto in Murania e in Carinzia, ma anche nelle città di Celje, Lubiana e Maribor, riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rtv Slo". L'acqua lungo i fiumi Mura, Drava e Sava non si è ancora ritirata e numerose strade sono chiuse. Le previsioni meteorologiche indicano ulteriori forti rovesci in alcune località nel pomeriggio di oggi. Quasi 3 mila famiglie sono senza elettricità, la maggior parte nella zona di Celje. La forte ondata di maltempo ha raggiunto anche la vicina Croazia. Il livello del fiume Sava, è in diminuzione, ma ci sono problemi sia a monte che a valle di Zagabria, riferiscono le fonti croate. (Seb)