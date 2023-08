Giustizia: Costa (Azione), con Ia "manina" può manipolare voci, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il governo approva un decreto che tratta il tema intercettazioni, ma non affronta un problema essenziale, visto ciò che accade di questi tempi: come garantire la genuinità delle intercettazioni, quando l'Intelligenza artificiale può manipolare la voce originale per costruire dialoghi". Lo afferma in una nota Enrico Costa, vicesegretario e responsabile Giustizia di Azione. "Non è un tema marginale - sottolinea - e vale soprattutto per le intercettazioni 'preventive'. Una 'voce' può essere clonata, riprodotta, rielaborata, manipolata con strumenti di intelligenza artificiale. Una 'manina' esperta che aggiunga o sostituisca una parola o una frase, può ribaltare le conclusioni di un'indagine. Si è visto in tante occasioni come errori di trascrizione, scoperti dopo anni, con perizie e riascolti dei dialoghi intercettati, abbiano portato innocenti a processo o in carcere". "Ma eventuali manipolazioni attraverso programmi di Ia sarebbero quasi impossibili da disvelare. Chiederò con un'interrogazione al ministro Nordio ed al sottosegretario Mantovano - conclude Costa - quali accorgimenti abbiano predisposto (temo quasi nulla) per garantire la genuinità delle intercettazioni rispetto ai pericoli sopra evidenziati". (Com)