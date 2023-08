Violenza donne: Istat, 40 per cento vittime chiede aiuto a parenti, 30 per cento a forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete di protezione è di fondamentale importanza per le donne vittime di violenza: prima di iniziare il percorso di uscita dalla violenza, il 40 per cento delle donne si è rivolta ai parenti per cercare aiuto, il 30 per cento alle forze dell’ordine, il 19,3 per cento ha fatto ricorso al pronto soccorso e all’ospedale. Si ricorre al pronto soccorso/ospedale più di frequente in Lombardia, Basilicata e Umbria. È quanto riferisce un report dell’Istat sul sistema della protezione per le donne vittime di violenza negli anni 2021 e 2022. Le forze dell’ordine e i servizi sociali e sanitari hanno un importante ruolo nell’orientare le donne verso i Centri anti-violenza (Cav). Il 26,8 per cento delle donne si reca ai Cav autonomamente e il 17,5 per cento con l’aiuto di parenti e amici, ma il 32,7 per cento è guidato dagli operatori sul territorio (forze dell’ordine, servizi sociali e presidi della salute). Le differenze regionali sono marcate. La formazione è di centrale importanza: i Cav non soltanto sono luoghi di protezione per le donne, le cui operatrici che vi lavorano ricevono una formazione annuale (quasi nel 90 per cento dei casi), ma si fanno carico di formare anche altre figure professionali all’esterno del Cav (71 per cento dei casi). Quasi tutti i Cav si occupano di prevenzione sul territorio conducendo attività di vario tipo, fra le quali iniziative nelle scuole (nell’85,7 per cento dei Cav). Anche tramite il numero 1522 spesso le donne sono indirizzate verso i Cav e le Case rifugio: specificatamente, il 73,5 per cento delle donne vittime di violenza è indirizzato ad un servizio territoriale di supporto. Di queste, il 94,4 per cento è stato inviato a un Cav, il 2,4 per cento alle forze dell’ordine e l’1,1 per cento alle Case rifugio. Compito del 1522 è, infatti, anche quello di segnalare casi di urgenza. Sono 373 i Centri antiviolenza e 431 le Case rifugio, un dato in aumento rispetto agli anni precedenti, così come è in aumento la loro utenza. (segue) (Rin)