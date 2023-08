Violenza donne: Istat, 40 per cento vittime chiede aiuto a parenti, 30 per cento a forze dell’ordine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le donne che si rivolgono ai Cav sono 34.500, 21.252 di queste ha figli (61,6 per cento del totale). Su un totale di 15.248 figli minorenni, la percentuale di quelli che hanno assistito alla violenza del padre sulla madre è pari al 72,2 per cento e il 19,7 per cento la hanno anche subita. Nei Cav operano 5.416 figure professionali e 3.219 nelle Case rifugio. La maggior parte del personale delle Case rifugio è retribuito. Tante sono le figure professionali che vi operano, dalle operatrici, alle educatrici, alle psicologhe ed avvocate; sono di meno le mediatrici. I finanziamenti di Cav e Case rifugio sono soprattutto pubblici; alcuni Cav hanno anche altre fonti di finanziamento grazie alle quali riescono a garantire maggiori servizi e numeri superiori di accoglienza. Uscite ed entrate sono simili, ma non sono poche le realtà che faticano a sostenersi, presentando bilanci negativi, soprattutto i Cav e le Case che spesso dispongono di entrate scarse (fino a 10 mila euro). Importanti le differenze territoriali delle disponibilità finanziarie. I Cav del Nord-est hanno più fondi; tra le Case rifugio, sono, invece, quelle delle Isole e del Centro ad avere più fondi. (Rin)