Roma: comprano droga ad Anzio ma qualcosa va storto, tornano dallo spacciatore e lo derubano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state arrestate ad Anzio dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Nella notte un 46enne originario del Marocco, ha contattato il 112 raccontando che tre malviventi erano entrati e, dopo averlo minacciato con un’arma da fuoco, avevano rubato portafogli, cellulare e bici elettrica per poi allontanarsi a bordo di una station wagon. Le ricerche dei carabinieri hanno consentito di individuare subito l’auto con due persone a bordo. Nonostante i militari abbiano intimato l'alt alla vettura, il conducente si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento, però, il veicolo è uscito fuori strada e i due malviventi hanno proseguito la corsa a piedi. Uno di loro, un 40enne del Marocco, è stato subito bloccato e, accompagnato in caserma e ha riferito che si era recato a casa del 46enne per acquistare droga per uso personale ma che questi lo aveva minacciato con un fucile. (segue) (Rer)