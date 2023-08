Roma: comprano droga ad Anzio ma qualcosa va storto, tornano dallo spacciatore e lo derubano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quel punto i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione nell’abitazione del 46enne che aveva chiamato il 112 e hanno rinvenuto e sequestrato oltre un chilo di hashish, 60 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento in dosi. Dopo aver esteso le ricerche anche alle aree circostanti e di pertinenza della proprietà, i carabinieri hanno rinvenuto due auto risultate rubate, targhe relative ad altri veicoli rubati e numerosi parti di carrozzeria e pezzi di ricambio la cui provenienza è in corso di accertamento. I carabinieri hanno raccolto gravi indizi secondo i quali il 46enne, nella serata precedente, aveva venduto delle dosi di stupefacenti a dei connazionali che, non essendo soddisfatti della qualità della sostanza, erano tornati da lui per chiedere conto e parlare di questo. Al termine della discussione, in tre lo avevano minacciato e gli avevano rubato alcune cose di valore che aveva in casa. (segue) (Rer)