Roma: comprano droga ad Anzio ma qualcosa va storto, tornano dallo spacciatore e lo derubano (3)

- Oltre al primo cittadino marocchino preso dopo l’inseguimento, i carabinieri hanno rintracciato anche un secondo dei tre presentatisi a casa del 46enne. Il proprietario di casa e i due connazionali sono stati arrestati e tradotti presso la casa circondariale di Velletri, in regime di custodia cautelare in carcere. Inoltre, il conducente dell’auto è stato denunciato per guida sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti, con ritiro immediato della patente. Sono in corso ulteriori indagini per identificare il terzo complice. (Rer)