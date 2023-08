Uganda: cinque ufficiali della Marina tratti in salvo dopo rovesciamento imbarcazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque ufficiali della Marina ugandese in missione per recuperare i corpi dei passeggeri di un'imbarcazione rovesciatasi la scorsa settimana nel lago Vittoria sono stati soccorsi dopo che la loro barca di salvataggio si è a sua volta capovolta. Secondo quanto riferito dalla polizia in una nota, almeno 20 persone sono morte nell'incidente di martedì scorso che ha coinvolto una barca sovraccarica che si ritiene trasportasse 34 persone. Nove persone sono state salvate e diverse altre segnalate risultano disperse. (Res)