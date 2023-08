Slovacchia: ministero Interno, dichiarato stato d'emergenza in 35 località causa alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato dichiarato lo stato di emergenza in 35 località delle Slovacchia a causa delle inondazioni degli ultimi giorni. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno di Bratislava. "In relazione all'attività alluvionale in Slovacchia, è stato dichiarato lo stato d'emergenza in 35 località", ha riferito il ministero in una nota. Le aree che hanno dichiarato lo stato di emergenza sono state soggette a forti piogge. "Le precipitazioni hanno provocato inondazioni di fiumi e allagamenti di spazi aperti, strade, scantinati, piani inferiori di abitazioni e altri edifici", ha comunicato il ministero dell'Interno, secondo cui la situazione si sta attualmente stabilizzando, tuttavia, in caso di forti piogge, si consiglia ai conducenti di evitare di utilizzare strade allagate per la propria sicurezza. (Vap)