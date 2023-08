Sanità: Bonaccini, per Schillaci servono tre miliardi, governo lo considera inadeguato?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Schillaci settimane fa ha implorato il governo di cui fa parte di incrementare il fondo sanitario nazionale per oltre tre miliardi di euro, perché rapporto tra pil e spesa in sanità sceso sotto il 7 per cento. Vogliono favorire la sanità privata? Considerano inadeguato il ministro?". Lo scrive su X (ex Twitter) il presidente del Pd e della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. (Rin)