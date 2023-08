Karabakh: presidente Harutyunyan, Azerbaigian vuole abbandonare dichiarazione trilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Nagorno-Karabakh, Arayik Harutyunyan, ha accusato l’Azerbaigian di voler abbandonare la dichiarazione trilaterale firmata nel novembre del 2020 con Armenia e Russia. In un’intervista a una televisione pubblica locale ripresa dall’agenzia di stampa “Armenpress”, Harutyunyan ha osservato che Baku, approfittando della guerra in Ucraina, “ha cercato di costringere il Nagorno-Karabakh a rinunciare ai diritti che gli sono stati concessi dalla dichiarazione e al dialogo proposto dall'agenda”. “L'Azerbaigian vuole abbandonare la dichiarazione trilaterale e continuare la guerra, il cui scopo è trasformare il Nagorno-Karabakh in un campo di concentramento attraverso l'assedio, e poi compiere il genocidio", ha detto Harutyunyan. Secondo il presidente del Nagorno-Karabakh, uno degli obiettivi della “politica di genocidio” dell'Azerbaigian è “fare pressione sull'Armenia e avere condizioni più favorevoli per un corridoio attraverso la regione di Syunik”. (Rum)