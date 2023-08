Milano: nella notte due ragazze rapinate in via De Cristoforis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ragazze russe di 22 e 24 anni sono state rapinate alle 2:50 della scorsa notte in via De Cristoforis in zona piazza Gae Aulenti. Un custode di uno stabile è stato richiamato dalle urla delle due ragazze e le ha trovate a terra doloranti. Le giovani gli hanno riferito di essere state rapinate da due nordafricani mentre passeggiavano in direzione via Rosales: una delle due è stata rapinata del cellulare, 150 euro e di una carta di credito American express e l’altra di un I phone. Dopo averle rapinate sono state strattonate e buttate a terra, per questo sono in codice verde al policlinico. (Rem)