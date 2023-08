© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione ufficiale congiunta delle giunte golpiste di Mali e Burkina Faso si recherà oggi in visita a Niamey in segno di “solidarietà” con il Niger, teatro di un golpe militare lo scorso 26 luglio e sotto la minaccia di un intervento militare da parte dei paesi dell'Africa occidentale. Lo riferisce l'esercito di Bamako in una nota. (Res)