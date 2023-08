Algeria-Malesia: ministro Energia e gruppo Lion discutono di opportunità investimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due parti hanno anche discusso delle possibilità di collaborazione e di partnership in diverse aree di interesse comune, con particolare riferimento alla strategia del gruppo malese Lion per la realizzazione di progetti industriali rilevanti nel Paese nordafricano. Secondo alcune precedenti dichiarazioni del segretario generale del ministero dell'Industria algerino, Salah Eddine Belbrik, aziende di importanti Paesi hanno mostrato interesse a spostare le proprie attività in Algeria, attratte dal nuovo contesto di investimenti. Belbrik ha evidenziato che "questo interesse deriva dall'evoluzione del quadro giuridico, soprattutto con l'attuazione della nuova legge sugli investimenti" e ha sottolineato l'importanza di "valorizzare le diverse competenze dell'Algeria". Le società citate da Belbrik provengono principalmente dall'Europa, dalla Malesia, dalla Turchia e dalla Cina, e aspirano a trasferire le loro operazioni in Algeria. (Ala)