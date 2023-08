Indonesia: crescita Pil accelera al 5,17 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Indonesia ha registrato una crescita del 5,17 per cento su base annua nel secondo trimestre 2023, in lieve accelerazione rispetto all'espansione del 5,04 per cento nel trimestre gennaio-marzo. Lo ha reso noto oggi l'agenzia nazionale di statistica indonesiana, secondo cui il dato riflette l'aumento dei consumi durante il mese del Ramadan e le successive festività. I consumi privati, che rappresentano oltre la metà del Pil indonesiano, sono aumentati del 5,23 per cento nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre gli investimenti sono aumentati del 4,63 per cento. (Fim)