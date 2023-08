Croazia: premier Plenkovic presenta proposta per direzione Agenzia sicurezza militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha dichiarato di aver inviato al presidente del Paese, Zoran Milanovic, la propria proposta per la nomina del nuovo direttore dell'Agenzia di sicurezza e intelligence militare del Paese (Vsoa). "Abbiamo concordato la proposta di un candidato a direttore della Vsoa. Ho firmato la mia parte del documento, mi aspetto che il presidente faccia lo stesso", ha detto Plenkovic, ripreso dalla stampa locale. Il 10 agosto scade il mandato provvisorio di un mese assegnato al brigadiere Ante Kujundzic alla guida dell'Agenzia, dopo che il 10 luglio era terminato il mandato dell'ex direttore, generale Ivica Kinder, dimessosi alla fine dello scorso anno a causa di irregolarità finanziarie nel servizio. Non esiste ancora un accordo sul suo successore tra le due più alte cariche del Paese. La proposta precedente fatta dal ministro della Difesa, Mario Banozic, del generale Mija Validzic, non era gradita al presidente poiché, secondo Milanovic, Validzic era una figura "manipolata" dal governo. Secondo i media il nuovo direttore della Vsoa dovrebbe essere il generale di brigata Ivan Turkalj.(Seb)