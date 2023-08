Georgia-Russia: ricorre oggi il 15mo anniversario della “guerra dei 5 giorni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorre oggi in Georgia il 15mo anniversario della cosiddetta “guerra dei 5 giorni” contro la Russia. Il 7 agosto del 2008 le forze separatiste russe delle repubbliche di Ossezia del Sud e Abcasia entrarono in conflitto con la Georgia. La Russia ha motivato la sua azione militare con la tutela dell'autodeterminazione degli osseti meridionali e degli abcasi. Come ricorda l’agenzia di stampa “Interpressnews”, durante la guerra persero la vita 170 dipendenti del ministero della Difesa della Georgia, 14 dipendenti del ministero dell’Interno e 224 civili. Il numero totale dei feriti ammontò a 2.232, di cui 1.045 soldati. A 15 anni dalla guerra russo-georgiana, il 20 per cento dei territori della Georgia risulta essere ancora oggi occupato dalla Russia, che regolarmente conduce esercitazioni militari. Dopo la guerra, Mosca ha riconosciuto l’indipendenza sia dell’Ossezia meridionale che dell’Abcasia, mentre la comunità internazionale sostiene fermamente l’integrità territoriale della Georgia. (Rum)