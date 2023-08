Ucraina: arrestata spia russa nella regione di Mykolaiv, preparava attacco contro Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha arrestato una spia che lavorava per conto della Federazione Russa che intendeva commettere un attentato nella regione di Mykolaiv durante la visita del presidente Volodymyr Zelensky. È quanto riferito dall’Sbu. "Il servizio di sicurezza ha arrestato un informatore dei servizi speciali della Federazione Russa, che, alla vigilia del recente viaggio di lavoro del presidente dell'Ucraina nella regione di Mykolaiv, stava raccogliendo informazioni sul programma della visita", si legge nella nota dell’Sbu. L'uomo ha cercato di stabilire l'ora e l'elenco dei luoghi del percorso del capo dello Stato nel territorio della regione. Tuttavia, gli agenti dell’Sbu sono entrati in possesso di informazioni sulle attività di intelligence e sovversive dell’uomo in questioni e hanno adottato ulteriori misure di sicurezza durante la visita. Gli agenti dell’Sbu hanno arrestato l’uomo "in flagrante" durante un tentativo di trasferire informazioni ai suoi contatti in Russia. Secondo le indagini, l'autore del reato era un residente di Ochakov, cittadina situata proprio nella regione di Mykolaiv. (Kiu)