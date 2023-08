Libano: Comitato azione congiunta ribadisce impegno per cessate il fuoco permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di azione congiunta palestinese in Libano ha ribadito il proprio impegno per il mantenimento di un cessate il fuoco “globale e permanente” nel campo profughi di Ain Al Hilweh, vicino Sidone, nel sud del Paese. Lo ha riferito l’emittente libanese “Lbci”, citando una dichiarazione in cui il Comitato di azione congiunta esorta la commissione di inchiesta a proseguire le indagini per identificare le persone coinvolte nell’uccisione dell’ex capo della sicurezza del movimento palestinese Fatah, Abu Ashraf al Armoushi. Nella tarda serata di ieri, intanto, nel quartiere di Al Bustan, nel campo di Ain Al Hilweh, si è udita l’esplosione di una bomba, rimasta inesplosa durante gli ultimi scontri, durante i quali, secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa),13 persone sono morte e almeno 60 sono rimaste ferite. Lo scorso 4 agosto, è entrato in vigore un nuovo accordo per il cessate il fuoco, dopo sei giorni di scontri tra fazioni palestinesi. L’intesa è stata accolta con favore dall’Unrwa, che, in un comunicato stampa diffuso ieri, ha elogiato “gli sforzi delle parti coinvolte per far tonare la calma nel campo profughi di Ain Al Hilweh”. Da parte sua, il Comitato internazionale della Croce rossa ha esortato tutti gli attori coinvolti nel conflitto a rispettare il diritto internazionale umanitario.(Lib)